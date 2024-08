Roma | aggredisce passante con una spranga per rubargli il telefono arrestato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Cronaca di– Arresto – Rapina – viale Palmiro Togliatti. Un 28enne brasiliano fermato in viale Palmiro Togliatti, il complice è in fuga. Nella notte scorsa, intorno alle 2.30, un grave episodio di violenza ha sconvolto viale Palmiro Togliatti a. Unè stato brutalmente aggredito al volto con unada due uomini che volevano sottrargli il cellulare. L’aggressione, avvenuta con estrema violenza, ha portato la vittima a dover essere trasportata in ospedale per le cure necessarie. Grazie alla prontezza di alcuni testimoni, che hanno fermato le volanti della polizia e segnalato quanto accaduto, uno dei due aggressori, un 28enne di origine brasiliana, è stato. Il suo complice, invece, è riuscito a fuggire e attualmente è ricercato dalle forze dell’ordine. Le indagini proseguono per assicurare alla giustizia anche il secondo responsabile.