Orgogliosa di essere stata Hannah Montana Non mi hanno creata in laboratorio altrimenti deve esserci stato un bug nel sistema | Miley Cirus in lacrime sul palco della Disney

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Si è concluso ieri al Convention Center di Anaheim in California il D23: THE ULTIMATEFAN EVENT. Un’occasione questa per toccare da vicino dal 9 all’11 agosto il magico mondoscoprendone tutte le novità. Qualche anticipazione è arrivata con le pellicoledi prossima uscita, dopo lo strepitoso successo di Inside Out 2: Oceania 2 nelle sale cinematografiche dal 27 novembre, Zootropolis 2 e Avatar: Fire and Ash nel 2025, Frozen 3 nel 2027. Spazio anche ai contenuti Pixar: Toy Story 5 in arrivo nel 2026, Gli Incredibili 3 in lavorazione e Elio nel 2025. Grande attesa anche per i live action: Mufasa: Il Re Leone (19 dicembre 2024), Biancaneve (20 marzo 2025), Lilo & Stitch (2025).