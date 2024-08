Non mangiatelo Prodotto alimentare richiamato dalla Lidl l’avviso del ministero della Salute

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un grave richiamoha colpito la catena di supermercati. La notizia, diffusa il 13 agosto 2024, riguarda specificamente i prodotti appartenenti al lotto 0009274001, con data di scadenza 19 settembre 2024. Questo richiamo è stato emesso a causapresenza di allergeni non dichiarati, in particolare proteine del latte e delle uova, che possono rappresentare un serio rischio per i consumatori allergici. >> “Perché la beviamo tutti”. Acque minerali, il caso dopo la denuncia dell’urologo sulla lobby: “E tanta fa anche male” Questi prodotti alimentari, confezionati in porzioni da 200 grammi, sono stati prodotti nello stabilimento di Recla S.p.A. a Silandro, in provincia di Bolzano. La situazione è stata segnalata attraverso il portale del, che ha avviato le procedure di ritiro e richiamo per garantire la sicurezza