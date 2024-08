Napoli David Nerez e i motivi della rottura con Brescianini

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

IlNeres: di seguito alcune righe tratte dal quotidiano portoghese 'A Bola'. "e Benfica non hanno ancora finalizzato la trattativa per il trasferimento diNeres ma, dopo i notevoli progressi di questo martedì mattina, è sempre più certo che la fumata bianca finirà presto".Neres, le richieste del Benfica "Il Benfica insiste per 30 milioni di euro, che possono essere raggiunti attraverso una cifra fissa di 25 milioni di euro, più un bonus di 5 milioni di euro. La verità è che questo da martedì l'ottimismo si è rafforzato. L'agente diNeres, Giuliano Bertolucci, è infatti a, per superare gli ultimi ostacoli. Gli italiani sono disposti a pagare 3 milioni di euro a stagione, più di quanto guadagna al Benfica".