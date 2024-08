Masters 1000 Cincinnati 2024 Musetti prevale dopo quasi 3 ore di lotta | sconfitto Jarry 7-6 al terzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024)tre ore di battaglia, Lorenzopuò esultare: è al secondo turno deldi. La recente medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigitorna sul circuito ATP e lo fa con una vittoria in un match tutt’altro che banale contro il cileno Nicolas, imponendosi con il punteggio di 4-6 7-6(5) 7-6(4). Una sfida dominata dai servizi, in cui il carrarino è stato bravo a mantenere sempre alta la concentrazione, riuscendo poi a vincere due tie-break fondamentali. Lorenzo, testa di serie numero 14 del tabellone, tornerà subito in campo mercoledì in sessione serale contro Frances Tiafoe.