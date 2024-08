Ma quanto mi irriti! Baci che fanno arrossire la pelle

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 14 agosto 2024) NON SONO UOMINI che odiano le donne. Sono soltanto uomini che la pausa estiva impigrisce. Al punto tale da render loro intollerabile anche il semplice gesto quotidiano della rasatura. Scelta che in alcuni casi ne accresce il fascino, ma che quasi sempre tende ad avere ripercussioni poco piacevoli sullafemminile (come laarrossata). L’Aideco (Associazione italiana di dermatologia e cosmetologia) ne delinea le principali, dal rossore diffuso alla secchezza, dal prurito al fastidio al tatto. Tanti campanelli d’allarme, un’unica causa scatenante: il guancia-a-guancia con un compagno restio a radersi. La peluria che si affaccia su un viso glabro ha una consistenza particolare: ispida, spessa, “appuntita”.