La nuova vita di Orsato | la Russia gli affida un ruolo di primo piano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Danielesarà consulente tecnico della Commissione arbitrale russa. La notizia è stata data dalla stessa Federcalcio dellache ha inserito l’ex fischietto italiano nell’organigramma in qualità di “esperto” nella commissione presieduta dal serbo Milorad Mazic. Presenti, tra i membri anche, altri ex arbitri internazionali di alto livello come l’argentino Nestor Pitana, il turco Cuneyet Cakir e l’uzbeko Ravshan Ermatov.ha chiuso la sua carriera da arbitro agli ultimi Europei 2024 dirigendo 4 partite, l’ultima il quarto di finale tra Svizzera e Inghilterra. L'articolo Ladi: lagliundiCalcioWeb.