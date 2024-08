La lettera-sfogo di Morgan contro i colleghi | Siete dei cani mi avete abbandonato

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 14 agosto 2024)ha scritto unaaperta ai suoidel mondo della musica in cui lamenta di essere statodopo l’esplosione mediatica del caso che lo vede a processo per stalking e diffamazione nei confronti della sua ex fidanzata Angelica Schiatti. Il cantautore – all’anagrafe Mauro Castoldi – pubblica il proprioin una chat di Whatsapp di cui fanno parte diversi giornalisti e chiede di darne notizia evitando “la solita cretinata con i titoli di merda per fare quattro clic”. “Mi rivolgo ai miei”, scrive: “Dovete sapere che cosa mi sta capitando perché stento a credere che tutta una classe di musicisti, cantautori, persone che pensano e che vivono artisticamente, non abbiano un minimo scrupolo e non abbiano la capacità di riflettere su quanto sta succedendo ad un loro simile, un loro amico”.