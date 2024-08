I dividendi esteri non avranno più la doppia tassazione disponibile il rimborso | come richiederlo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Due sentenze di tribunale hanno confermato che la disciplina fiscale dei, ma anche degli interessi, maturati all’estero da soggetti residenti in Italia è cambiata. Lache vigevastandard nel nostro Paese da diversi anni, è stata dichiarata illegittima sulla base di una sentenza della Cassazione. La nuova normativa dovrebbe permettere non solo agli imprenditori di pagare meno tasse, ma anche di richiedere unal fisco pari alle aliquote versate, ma non dovute.però può essere complicato, perché lo Stato si sta muovendo in senso opposto. LasuiIn un’intervista al Sole24Ore Tomaso de Simone, partner di Kpmg Private Italia, ha spiegato i cambiamenti che potrebbero presto avvenire all’interno del regime fiscale dideie degli interessi maturati fuori dai confini dell’Italia.