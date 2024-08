Gestione preoccupante al reparto di Ostetricia del Ruggi chiesta una valutazione immediata del dottor Laurelli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Cresce la preoccupazione per ladeldie Ginecologia dell’ospedale “” di Salerno, dove ile Giuseppeè attualmente in prova come direttore. I rappresentanti sindacali di Uil Fpl provinciale e Cisal provinciale, Mario Polichetti e Giuseppe Allegro, hanno formalmente richiesto unae definitiva del suo operato, mettendo in dubbio la sua idoneità a ricoprire un ruolo così delicato. Ilè stato assunto a seguito di un concorso che richiedeva competenze specifiche ina rischio e patologica, competenze che, secondo quanto emerso dalle valutazioni della commissione del 26 luglio scorso, non possiede. Durante i sei mesi di prova, non ha eseguito interventi rilevanti in, se non un cesareo, attualmente oggetto di un’indagine per falso in atto pubblico.