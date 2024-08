Ftalati e Diossano cosa sono e quali sono i rischi per la salute

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 agosto 2024 – Potenzialmente nocivi per lama presenti in una miriade di oggetti di uso quotidiano e, a certe concentrazioni, vietati dalla legge., due sostanze ritenute cancerogene e riscontrate in valori sopra il limite consentito in accessori donna venduti da note piattaforme online. Ma dove si trovano eper lae perchépericolositantissimi gli oggetti in plastica di uso quotidiano resi ancor più morbidi e performanti grazie alla presenza degli: dalla cover del cellulare a pellicole, teloni, rivestimenti per pavimenti, tubi, cavi, vernici, lacche ma anche smalti per le unghie o spray per capelli. Il Pvc è la principale materia plastica (in termini di volume di produzione) in cui vengono impiegati.