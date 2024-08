Dalla terra alla tavola A Varna il paradiso dei sapori altoatesini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Fare le cose bene e con calma. Dall’orto, passando per gli alpeggi o le vigne. Al Pachers sanno come declinare la filosofia altoatesina del godersi la vita attraverso il buon bene e il buon mangiare. Grazie a quello – moltissimo – che il territorio vicino può offrire. I fratelli Michael e Sebastian (in foto sotto), insiemesorella Johanna, sono giovani, superprofessionali e, soprattutto, i nnamorati delle loro tradizioni. Desco e accoglienza, due mantra a cui l’hotel-ristorante dia pochi chilometri da Bressanone si richiama per trasferire emozioni agli ospiti. Il meglio della Valle Isarco finisce senza filtri nel piatto per entrare nella memoria. Novacella è a un passo e abbiamo detto tutto.