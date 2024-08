Contro il logorio da inflazione le vacanze si pagano a rate

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sono oltre tre milioni e mezzo gli italiani che quest’anno hanno deciso di rinunciare alleper motivi economici. Ma ci sono molti altri che, davanti all’aumento dei prezzi e al budget ridotto dal carovita, hanno deciso di partire comunque, prendendo i soldi in prestito e pagando le ferie a. Secondo Facile.it, quest’anno sono stati erogati oltre duecentocinquanta milioni di euro destinati a coprire le spese legate ai viaggi, in crescita del 12 per cento rispetto allo scorso anno, soprattutto tra i più giovani. Che sono anche quelli con meno risparmi sul conto corrente, risicati dall’impennata inflazionistica. Una domanda su tre per prestiti destinati allearriva non a caso da un under trenta. E l’età media di chi li chiede è di trenotto anni,i quarantaquattro delle altre tipologie di prestiti.