Accoltella il padre e fugge col cadavere nel bagagliaio ma l’auto si rompe | arrestato vicino Napoli

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un’auto abbandonataallo svincolo delstrada con unnascosto nel. Un giallo che non è durato molto, però, quello di Pomigliano d’Arco, in provincia di: nella mattina del 14 agosto sono intervenuti i vigili urbani in seguito alla segnalazione dei residenti che avevano dato l’allarme su un tentativo di furto in una abitazione in via Passariello.re del crimine, un cittadino tedesco destinatario di mandato di arresto europeo, è stato immediatamente fermato edagli agenti, che hanno velocemente ricostruito la vicenda.Leggi anche: Ius soli, è scontro Lega- Forza Italia Ilritrovato nel, che presentava segni dimento, è quello del papà del ladro, che proprio per questo era ricercato in tutta Europa.