Un passante armato di pennarello ridipinge il murale vandalizzato dedicato a Paola Egonu | la risposta di Roma al razzismo – Video

(Di martedì 13 agosto 2024) “” di, unha ridipinto il, neocampionessa olimpica e MVP del torneo di pallavolo a Parigi,nella notte. L’opera della street artist Laika è dunque tornata al suo colore originale, compresa la scritta che compariva sul pallone “Stop Racism”. “Grazie Laika” il messaggio lasciato impresso sul muro dalall’artistana che, sui propri social, ha lanciato un sondaggio per dipingere questa volta l’intero muro di fronte alla sede del Coni a. Nel rendere pubblica la sua opera Laika aveva lanciato un messaggio contro ogni forma di. “Nel nostro paese non c’è più spazio per xenofobia,, odio ed intolleranza. Ilè una piaga sociale che va sconfitta. Farlo anche attraverso lo sport è importantissimo.