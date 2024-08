Traffico Roma del 13-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione sempre poco ilsulle strade della Capitale non sono segnalati particolari disagi alla circolazione scorrevole ilsul Grande Raccordo Anulare notizia che ci arriva dal tratto autostradale della A1Napoli tra Ferentino e Anagni in direzione disi è formata una coda di 6 km a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 607 ilsu una sola corsia si rallenta in direzione opposta verso Napoli per curiosi Torniamo in città riaperta via di San Sebastiano terminati i lavori di potatura a Fidene la polizia locale segnala un in legno di fogliame tra via Franco Enriquez via Amalia Bettini con chiusura della rampa in direzione del raccordo anulare a causa dei lavori di potatura in Viale Guglielmo Marconi fino al 31 di agosto si transita su carreggiata tra Piazza Augusto Righi e Piazza della Radio non sono dei ...