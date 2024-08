Thomas Ceccon perché si parla di frecciata social a Gianmarco Tamberi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 agosto 2024) Non resistiamo di fronte alle “frecciate”, anche e soprattutto quando sono indirette. Ad avere alimentato l’ipotesi di una stoccata da parte disono stati gli utenti sui, dopo che il primo ha condiviso nelle sue stories su Instagram una riflessione di Andrea Pucci., il gesto” aSono due Campioni, con la C maiuscola. Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono finite, ma, come sempre accade in questi casi, non mancano “strascichi” di cui discutere. Un gesto, in particolare, è finito sotto la lente di ingrandimento dei fan e delle testate: quello di, ormai famosissimo in tutto il mondo, la rivincita del ragazzo caparbio, tenace e ribelle. Maquesta cassa di risonanza mediatica per un semplice post? Per la riflessione di Andrea Pucci, un pensiero che è condivisibile o meno.