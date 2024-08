Sfilata di negozi chiusi Centro storico quest’estate un’epidemia di serrande abbassate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) C’è quasi da sentirsi in soggezione mentre si passeggia sotto al portico – deserto - che da corso Garibaldi conduce a corso Mazzini. Il salotto di Cesena enfatizza il rumore dei passi in mezzo al silenzio del lunedì pomeriggio pre ferragostano. Temperatura esterna: 38 gradi; percepita: è come essere in un forno. Tra ferie, meteo e mare a due passi, le alternative di certo non sono mai mancate, eppure la percezione è che le frequentazioni del cuore della città nel cuore dell’estate stiano andando a ribasso. Lo confermano anche gli addetti ai lavori, riconoscendo che più attività commerciali rispetto al passato in questi giorni hanno deciso di chiudere i battenti. Alleper le vacanze si aggiungono le ‘vetrine spente’ delle attività cessate o in vendita.