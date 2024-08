Senato Castelli tra gli ultimi per presenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Tra iri che si vedono di meno a Palazzo Madama c’è l’ascolano Guidodi Fratelli d’Italia, con il 14,38%. Emerge dai dati diffusi sul sito del. Letta così, chiaramente, suona male perche spicca come un grande assenteista. Ma i dati non hanno evidentemente tenuto conto che ilre ascolano da gennaio 2023 è anche commissario per la ricostruzione sisma 2016, e svolge dunque un incarico di governo. Questo lo porta spesso a stare lontano da Roma, da Palazzo Madama dove si tengono le sedute del, per presenziare nelle regioni che compongono il cratere del terremoto del centro Italia: Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. Un incarico che comporta tanti spostamenti e anche una presenza negli Uffici speciali per la ricostruzione che, diversamente dai colleghi ministri e sottosegretari, non è stato valutato ai fini della statistica.