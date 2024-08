Segreti Di Famiglia | Mediaset Sospenderà La Soap Opera!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 13 agosto 2024)diha preso la decisione di sospendere laa partire dal periodo autunnale. Infatti, la serie turca ha ultimamente registrato ascolti molto bassi!dista andando avanti e sta appassionando un gran numero di telespettatori. Purtroppo, però, come è stato ufficializzato nelle ultime ore, lanon troverà spazio nel corso dei palinsesti autunnali. Purtroppo per i numerosi fan della serie turca, infatti, sarà prevista una sospensione probabilmente a partire dal mese di settembre.di: lasospesa per bassi ascolti!diha appassionato molto il pubblico nel corso dei mesi estivi. I telespettatori hanno imparato a conoscere i due protagonisti, Ilgaz e Ceylin, che fin dalla prima puntata hanno indagato sull’omicidio di Inci, sorella dell’avvocatessa.