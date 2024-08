Reunion l' affare d' oro del Pop

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 13 agosto 2024) Oasis, Police, Abba, Guns N’ Roses e Led Zeppelin. Sono solo alcune delle decine di band che, dopo aver fatto la storia della musica e aver divorziato, ora tornano insieme registrando record di incassi al botteghino. Ecco tutte le «riapparizioni» eccellenti. Si chiama «» il fenomeno più redditizio dell’intrattenimento musicale. Rimettersi insieme per le band che hanno fatto la storia della musica, ma anche per quei brand del rock e del pop che hanno avuto una discreta fama per qualche anno magari con un paio di hit da classifica, è una tentazione irresistibile. Quello dei complessi che si separano è l’unico divorzio conosciuto economicamente vantaggioso per tutte le parti in causa. Alcuni traccheggiano un po’ prima di unire di nuovo le chitarre, altri (ma sono una minoranza esigua) rifiutano sdegnosamente Tutti i rimanenti salgono sul carro senza se e senza ma.