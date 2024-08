Rainews fa il botto | oltre 25 milioni di contatti per i contenuti olimpici Unirai | Brutto colpo per i gufi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 agosto 2024) Exploit per l’offerta diin occasione delle Olimpiadi. Nel periodo dei Giochi di Parigi, il portale dell’informazione e dello sport della Rai ha confermato la costante crescita dei dati di traffico; con picchi giornalieri di 6e mezzo di visite totali. Il traino determinante è stata l’offerta di articoli e video dedicati alle Olimpiadi, che hanno ottenuto25di visualizzazioni. Anticipata dallo speciale Interactive Storytelling sulle nuove discipline, l’offerta su www..it si è articolata su una ‘maratona’ quotidiana con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Notizie, statistiche e video highlights delle gare. Ancora: le interviste di RaiSport, i servizi dei telegiornali e le cronache in diretta dell’inviato. E gli appuntamenti, gli italiani in gara, i risultati, il medagliere, le curiosità, i momenti da ricordare.