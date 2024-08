Orso contro auto il protagonista dell’incidente a Cityrumors | Macchina distrutta salvati dalla velocità ridotta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 agosto 2024) Ladi grossa cilindrata e soprattutto lamoderata. Così hanno evitato il peggio due uomini che viaggiavano la notte scorsa lungo una superstrada in Abruzzo e hanno impattato con un grossonero Notte fonda. Mezz’ora dopo l’una. Superstrada Sora- Avezzano, siamo Abruzzo. Due uomini viaggiano a bordo di una Nissan di grossa cilindrata. Incon loro anche un cane. Sono di ritorno da Canistro. Abruzzo,un grandeUn avanti indietro obbligato per fuggire la morsa del caldo, ma soprattutto per rispondere ad una necessità: la figlia del guidatore ha bisogno di bere l’acqua del piccolo comune abruzzese perchè povera di sodio. L’attenzione è massima, l’andatura non è sostenuta. All’improvviso un enormenero attraversa la strada, il buio rende la visibilità estremamente