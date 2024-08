Motori Capitale 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024) Il 21 e 22 settembre, Roma ospiterà, un evento imperdibile per tutti gli appassionati dismo storico. Per l’occasione, la Fiera di Roma si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli amanti dei veicoli d’epoca, grazie all’incontro tra esperti del settore e un’organizzazione meticolosa. Atroverete una straordinaria collezione di auto e moto d’epoca, mezzi di trasporto pubblici storici, carrozze, biciclette e veicoli militari, insieme a commercianti e restauratori pronti a condividere la loro esperienza. Non mancheranno i raduni monomarca, le sfilate, le rievocazioni e le mostre a tema che faranno rivivere l’epoca d’oro dell’automobilismo. Gli appassionati potranno anche partecipare a un’asta di auto e moto storiche e scoprire memorabilia, modellismo, artigianato e gastronomia di qualità.