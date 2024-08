Milano | donna precipitata chiamò due volte 112 ma telefonate ' interrotte'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 ago. (Adnkronos) - Ladi 33 anni, di origine peruviana,ieri mattina, lunedì 12 agosto, dal quinto piano (non quarto come precedentemente scritto, ndr) di un palazzo a Rozzano, alle porte di, ha chiamato dueil 112 ma le suesarebbero state subito '', come se qualcuno le avessi impedito di parlare. E' un dettaglio, temporalmente collocabile poco prima della caduta, che emerge nell'indagine dei carabinieri, coordinati dal pm Antonio Cristillo, che procedono per tentato omicidio. Questo nuovo elemento fa aumentare l'attenzione sul compagno, convivente, il quale ha parlato di una serata trascorsa a bere alcol. Nessuno dei vicini avrebbe sentito una lite prima del tonfo e nei confronti del 28enne ecuadoriano, che a breve potrebbe essere indagato (come atto dovuto), non ci sono denunce di maltrattamenti.