Milan Emerson Royal | Voglio scrivere la storia del club come Thiago Silva e Cafù

(Di martedì 13 agosto 2024) “Ilha avuto tanti brasiliani in difesa,e Cafu. Tutti i brasiliani hanno scritto una bellaqui, spero di essere tra questi”. Lo ha dichiaratonella sua conferenza stampa di presentazionenuovo giocatore del. Il terzino brasiliano, proveniente dal Tottenham, ha poi spiegato la scelta del numero 22: “È una maglia che qui ha unacon Kakà, ma è un numero a cui sono legato. Nella nazionale avevo il 22, nelle mie stagioni migliori ho avuto il 22. Volevo questo numero. Non ho ancora parlato con lui, ma avere questo numero è una delle cose migliori”. Infine, un retroscena sulla trattativa con i rossoneri: “Ho sempre creduto in questo trasferimento. È sempre stato chiaro che ilfosse l’opzione migliore per me. Ho tanto entusiasmo e voglia”.