La ragazza in lilla che chiamano Ice-queen

(Di martedì 13 agosto 2024) Quasi per ultima, è uscita dal portone unanuova, mai vista prima. E su di lei mi sono incantato. Alta, ma non troppo, sottile, ma non troppo. Né jeans né minigonna, ma un vestito leggero colorchiaro e sopra un golfino semprema più scuro. Uno zainetto bianco e piccolo le penzolava dalla mano sinistra, scarpe basse, di vernice nera col cinghietto, scarpe da bambina, ma lei non era una bambina. O meglio, lo era e insieme era qualcos’altro, che non sapevo definire. Non intruppata con le compagne, ma senza l’aria spaesata, anzi. Quando i nostri sguardi si sono incontrati, a me il cuore è andato a mille, a lei devo essere sembrato un pezzo di arredo stradale. Sempre da sola, ha svoltato l’angolo e si è diretta alla fermata del bus. Che, come per un miracolo a rovescio, è arrivato subito e se l’è portata via.