Graziani | Infortuni Inter? Solo per questo! Squadra da battere

(Di martedì 13 agosto 2024)ha detto la sua sugliin casa, concentrandosi poi sull’imminente avvio del campionato di Serie A.E GRIGLIA – Francesco Ciccioa Radio Sportiva sull’trae inizio Serie A: «Più che un’età avanzata, non tutti gli anni sono uguali, l’aspetto meteorologico è cambiato e i giocatori riposano meno e sono più stressati. Oggi glisono più frequenti, perché certi giocatori giocano più di altri. Èper. Prime quattro? Allora il mercato non mi piace per niente, perché è una compravendita dalla mattina alla sera: chiude quello estivo e poi subito apre quello invernale e così via. Non ci appassioniamo neanche più di tanto. Tra le prime 4 l’subito per il mercato che ha fatto e perché è lada; poi Milan, Napoli e la Juventus».