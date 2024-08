Gatteo Mare sold out all’Arena per i QueenVision

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Grande successo per icon tributo ai QueenLido Rubicone dicon gli oltre mille posti a sedere insufficienti per accontentare tutti. I, nascono nel 2008 grazie alla passione che li accomuna per l’indimenticabile band inglese. Le straordinarie capacità vocali e la professionalità al piano del cantante Lele Richiusa fanno rivivere alcune delle emozioni che solo Freddie Mercury sapeva dare. Marco Di Giuseppe (basso e voce), Max Di Giuseppe (chitarra e voce) e Leo Casaroli (batteria e voce) dal 1995 suonano assieme in coverband e tributeband. Poi nel 2008 l’incontro con Mr. Richiusa li porta a fondare i