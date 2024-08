Gaia contro il Governo Meloni | Viviamo un momento di terrore è più complesso essere liberi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 agosto 2024)parla della propria sessualità in una video-intervista online ospitata dal sexy shop online My Secret Case. “Sono sette mesi di castità e non mi era mai capitato”, confida la cantante, protagonista di uno dei tormentoni dell’estate italiana con il brano Sesso e Samba, cantato insieme a Tony Effe. La 24enne, vincitrice del talent show Amici nel 2020, lascia intendere di aver avuto in passato relazioni sia eterosessuali sia omosessuali. Interrogata sull’argomento scopamicizia, infatti, risponde: “Mi piace se c’è intelligenza emotiva da entrambe le parti per poterla gestire, altrimenti è un casino. Con una donna mi è rimasto più semplice mantenere dopo un’amicizia. Con un uomo non lo so, dipende”. La cantante racconta, invece, di non aver mai vissuto una relazione aperta: “Io non ci sono mai riuscita” ma “ci ho pensato per un periodo”.