Ferragosto di shopping la mappa dei centri commerciali aperti in Toscana

(Di martedì 13 agosto 2024) Firenze, 13 agosto 2024 – Per chi sceglie di trascorreretrae passeggiate nei, laoffre diverse opportunità. Anche se alcuni grandi nomi, come I Gigli e Mondo Convenienza, rimarranno chiusi, altrie outlet della regione saranno regolarmente. Da Ikea a Barberino Designer Outlet, passando per The Mall e Valdichiana Village, c'è una vasta scelta per chi desidera unall'insegna degli acquisti. Ecco unadei principaliil 15 agosto. Ikea Come ormai accade da qualche anno, i negozi Ikea di Sesto Fiorentino, a Firenze, edi Pisa saranno. Nel capoluogo toscano il punto vendita osserverà l'orario 11-19, mentre a Pisa restera aperto un'ora in più, dalle 11 alle 20.