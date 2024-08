Estra fisica | vedremo tanto gioco in area

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) L’si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione dopo aver compiuto una vera e propria rivoluzione sia societaria che tecnica. Nuova proprietà, nuovo allenatore e nuova o quasi la squadra. È soprattutto quest’ultimo aspetto che ha destato maggiore curiosità visto il radicale cambiamento dell’idea di squadra e di. "Lo scorso anno – dice Gek Galanda – ciò che saltava agli occhi che, a parte Della Rosa, nessuno aveva mai giocato in serie A ma come abbiamo visto non è stato un problema. Quest’anno la situazione è la stessa, ma è l’assetto che è diverso con più centimetri e chili rispetto alla squadra dell’anno scorso". Con Galanda, allora, andiamo ad analizzare il nuovo roster di Pistoia ruolo per ruolo. Partiamo dalla coppia dei lunghi Silins e Brajkovic. "Sono due lunghi molto lunghi con esperienze importanti sia a livello di college che in Europa.