Esplosioni al largo delle coste dello Yemen

(Di martedì 13 agosto 2024) Le continueattorno alleaumentano la preoccupazione internazionale per la sicurezzarotte commerciali. Oggi 13 agosto, ci sono statevicino a navi mercantili al. Esse hanno riportato l’attenzione sulla sicurezza marittima in unarotte commerciali più strategiche al mondo. Sebbene non ci siano stati feriti, l’episodio sottolinea l’intensificarsitensioni nella regione, alimentate dai conflitti in corso e dagli attacchi dei ribelli Huthi. Ledi stamane attorno le: Stamane duesono state avvertite vicino a navi mercantili al, secondo quanto riferito da due agenzie di sicurezza marittima.