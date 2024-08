Cosa pensa di Vannacci? | la risposta di Myram Silla dopo l' arrivo a Linate | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) “Non so neancheha detto e sinceramente non mi interessa, io ho questa al collo e ne vado fiera”. Così la pallavolistaSylla, al rientro in Italia all'aeroporto di Milanoalla domanda dei cronisti che chiedono un commento alle parole di Robertosulla compagna di squadra Paola Egonu. "Egonu? Sono contentissimo, non ho mai messo in dubbio le sue capacità prestazionali o la sua italianità, ho solo sostenuto che ha origini non italiane ben visibili", aveva detto l'eurodeputato della Legal'oro vinto dall'Italvolley.