Come passare un Ferragosto sicuro | i consigli della Guardia Costiera di Roma-Fiumicino

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – Ladiraccomanda, soprattutto in questi giorni di intensa affluenza di bagnanti sulle spiagge, prudenza in mare. Tanti iutili. Per i bagnanti: evitare di esporsi per tempi prolungati al sole; idratarsi, bagnarsi frequentemente e proteggersi dall’irraggiamento. Meglio frequentare le spiagge libere in compagnia, in modo da non trovarsi soli in caso di difficoltà; poi, in generale, essere consapevoli delle proprie condizioni fisiche e delle proprie capacità quando si fa il bagno; non allontanarsi troppo dalla riva e mantenersi sempre entro le apposite boe segnaletiche, ovvero non oltre 50 metri se a bordo di piccoli galleggianti (materassini, canotti); non tuffarsi da scogli o massicciate; in caso di bandiera rossa esposta presso gli stabilimenti balneari non entrare in acqua.