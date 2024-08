Blitz a Ischia contro i furbetti degli ombrelloni ‘segnaposto’ | scattano i sequestri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPugno di ferro, adell’ombrellone, quei bagnanti, cioè, che pensano di accaparrarsi un posto sulla spiaggia libera per tutta la vacanza occupando lo spazio con sdraio, parasole, paperelle e mercanzia varia: chi l’ha fatto, stamattina non ha trovato più nulla. APorto, infatti, la Guardia Costiera e la Polizia Municipale hanno passato al setaccio gli arenili pubblici proprio a cacciainstallati abusivamente. L’operazione congiunta è stata organizzata per reprimere quello che viene definito un “malcostume estivo diffuso”, quello – appunto – dei bagnanti che si stabiliscono per settimane sulle spiagge libere in barba alle ordinanze comunali che impongono di mantenere liberi gli arenili pubblici dal tramonto all’alba.