Vis la partita degli abbonamenti | chiusa la prima fase

(Di lunedì 12 agosto 2024) "Sold out", com’era ampiamente prevedibile. La società ha dichiaratoladella campagnadestinata ai primi 200 vecchi abbonati della Vis, che hanno potuto acquistare la tessera a 100 euro per i settori Prato e Laterale (ridotti 80 euro per donne e over 65, ridottissimi 20 euro per bambini fino a 12 anni compiuti). Già nel primo giorno di vendita, col botteghino di via Simoncelli preso d’assalto e una lista autogestita subito gonfia di nomi, si era capito che la promozione avrebbe registrato in poche ore l’esaurito. La curva, coerentemente con il dissenso espresso già nell’amichevole con il Fossombrone, si è chiamata subito fuori e questo ha contribuito ad evitare ulteriori malumori.