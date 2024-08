Varese | Gdf intensifica controlli su b&b

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Milano, 12 ago. (Adnkronos) - I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di, nel primo semestre di quest'anno, hannoto inelle strutture ricettive, a vocazione turistica, presenti in provincia, anche grazia allo scambio di dati e informazioni con le più importanti piattaforme online di prenotazione. Ihanno consentito il recupero a tassazione dei canoni di locazione, derivanti dai cosiddetti 'affitti brevi', percepiti e non dichiarati, nonché l'accertamento di ulteriori violazioni amministrative. In questa prima fase, sono stati conclusi 14 interventi, di cui 13 con esito irregolare; una decina disono ancora in corso.