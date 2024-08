Vacanze low cost Sventata la truffa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sempre più diffuse le truffe on line che offrono paradisi “low“ per leestive. Il cassanese Giorgio Perego, esperto in sicurezza informatica, racconta di un raggiro sventato e offre alcuni consigli per evitare di cadere nella trappola deitori delleon line. "Una signora mi ha contattato – spiega l’esperto – e mi ha mostrato un messaggio apparentemente normale. Conteneva un link che indirizzava la vittima su un portale contenente foto di alcune case, belle e dal prezzo accettabile, per il periodo scelto. Tutto fumo negli occhi". La malcapitata, 48enne residente a Cassano, era alla ricerca di una casa per i mesi estivi. Si era quasi convinta ad accettare ed era pronta a versare 900 euro per l’affitto di una casa nel periodo di luglio e agosto sui colli sienesi.