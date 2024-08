Termini Imerese accordo per la tutela dei 540 dipendenti dello stabilimento ex Fiat e Blutec Sindacati | Soluzione inseguita per 12 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) C’è finalmente un esito positivo per i 540 lavoratori exdi. Il 12 agosto è stato infatti firmato dopodi trattative untra i commissari straordinari, il nuovo investitore Pelligra, ie la Regione Sicilia. Tra i lavoratori lasciati a casa dopo il crac di, che avrebbe dovuto reindustrializzare l’impianto, 350 saranno formati e riqualificati per essere reimpiegati nel progetto industriale del gruppo Pelligra che si è aggiudicato il bando presentando un piano di riqualificazione dell’area, mentre altri 190, rimanendo in capo all’amministrazione straordinaria, beneficeranno dell’isopensione – uno scivolo” pagato dall’azienda – per un massimo di 7fino a raggiungere i requisiti pensionistici. Fiom e Uilm parlano di giornata importantissima per le lavoratrici e i lavoratori, con unaper oltre 12”.