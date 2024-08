Santa Chiara caso-divise | Insufficienti | sos igiene

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) È emergenza capi di vestiario per gli operatori sanitari che lavorano nel presidio del. La segnalazione arriva dal sindacato Nursing Up Toscana: "Denunciamo con fermezza la situazione al presidio ospedaliero, dove la mancanza di una corretta dotazione dida lavoro potrebbe mettere a rischio la salute del personale sanitario e dei pazienti, in particolare quelli oncologici, già gravemente compromessi". "Lein dotazione - spiegano i rappresentanti dell’organizzazione sindacale - spesso limitate a sole cinque nominative in totale per dipendente Aoup e tre per gli interinali, sonoarrivando anche ad essere sporche, impregnate di sudore vista la stagione e maleodoranti. Paradossalmente, al presidio di Cisanello, vengono invece garantite dueal giorno per operatore.