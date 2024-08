Psg | Kevin Durant nuovo azionista dei parigini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) La star Nba, reduce dall’oro olimpico con Team Usa a Parigi 2024, diventerà nelle prossime ore undi minoranza del Paris Saint-Germain. L’ala dei Phoenix Suns ha visitato le strutture della squadra parigina la scorsa settimana scorsa, mentre si trovava appunto nella capitale transalpina per le Olimpiadi. Sarà il secondodi minoranza della società di capitale, dopo che Arctos, fondo di investimento americano, ha acquisito il 12% delle azioni del club. Nei prossimi giorni verrà annunciato l’accordo, che rappresenta una nuova espansione per il Psg, aperta a nuovi investitori dopo la conclusione dei Mondiali in Qatar del 2022. Il presidente, Nasser Al Khelaifi, ha elogiato pubblicamente, che è stato fotografato con i giocatori, con il ds Luis Campos e l’allenatore Luis Enrique.