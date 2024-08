Olympique Marsiglia | Geronimo Rulli nuovo portiere alla corte di De Zerbi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024)è ildell’di Roberto De. Il 32enne argentino arriva in prestito dall’Ajax e prende il posto tra i pali di Pau Lopez.non èsua prima volta nel campionato francese, visto che aveva già giocato a Montpellier nel 2019-2020, all’epoca in prestito dReal Sociedad. Titolare alle ultime Olimpiadi con la sua selezione,ha in bacheca con l’Albiceleste il Mondiale 2022 e la Copa America di quest’estate. Nella finale di Europa League 2021, ha segnato l’undicesimo e ultimo rigore del Villarreal contro il Manchester United prima di fermare quello di David de Gea e regalaresua squadra il trofeo. Jeffrey de Lange, preso per colmare l’infortunio di Ruben Blanco durante la preparazione, dovrebbe essere il suo secondo, a meno che Denon decida di far ruotare i suoi portieri, come già fece l’anno scorso al Brighton.