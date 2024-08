Morta dopo trasfusione sbagliata in clinica a Torino anestesista scopre l’errore e denuncia | Pressioni per insabbiare il caso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Sarebbe stato un errore fatale, una, a provocare la morte di Carla Raparelli, 71 anni, ricoverata in una notadi. E sarebbe stata un’scrupolosa e integerrima a notare, annotarlo e non piegarsi alleperché la circostanza della sacca di sangue“sparisse” dalla cartella. Lo ricostruisce oggi Repubblica, ripercorrendo la vicenda che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per un medico e un infermiere, accusati di non aver rispettato la procedura di verifica prevista dalle linee guida ministeriali, ovvero il controllo di compatibilità trasfusionale. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e falso ideologico in atto pubblico.