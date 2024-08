Lukaku e non solo | passi in avanti per lo scambio Osimhen è più vicino al Chelsea

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dall’Inghilterra confermano i rumors delle ultime ore e potrebbero esserci importanti novità per il futuro di. Le prossime ore potrebbero vedere una svolta importante riguardo il futuro di Victore Romelu. Il primo è fuori dai piani del Napoli, il giocatore ha chiesto la cessione da tempo e ormai il club azzurro non ha alcuna intenzione di confermarla: lo dimostrano recenti dichiarazioni e la mancata convocazione nel match contro il Modena. Allo stesso tempo ancheè fuori rosa al, il club inglese vorrebbe recuperare almeno in parte il maxi investimento fatto anni fa con l’Inter, ma il giocatore al momento si allena – insieme ad altri giocatori in uscita – addirittura con ilUnder 21. Dopo lo sfumare della trattativa Omorodion ilcerca un nuovo attaccante e potrebbero esserci presto importanti novità.