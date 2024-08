La Maremma nel grande schermo | i film a cui ha prestato i set

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sulle Mura, sotto le stelle eche hanno un pizzico di. Se Bianciardi, negli anni del lavoro culturale, istituì Cineclub, CineHub ne è un omaggio alla suggestiva location dove si svolgerà la manifestazione MolinoHub, troniera del Molino a Vento delle mura medicee. Si inizia oggi (apertura Mulino alle 20.45, inizio proiezioni 21.15, ingresso gratuito) con "Non ci resta che piangere", pellicola che viaggiò a ritroso, incontrando Da Vinci. Un omaggio a Troisi e Benigni. L’iniziativa realizzata della Mediateca Digitale dellaè ideata dall’associazione Kansassiti Le pellicole saranno proiettate in versione restaurata e avranno in comune la. Domani spazio agli short movie con una selezione dibrevi girati nella provincia di Grosseto dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri.