La Iena Luigi Pelazza cacciato dal Marocco | Deve chiedere scusa al re

(Di lunedì 12 agosto 2024) Vacanze da incubo per, che aveva scelto di trascorrere qualche giornata di ferie in. La settimana scorsa doveva imbarcarsi con la sua famiglia e alcuni amici a Tarifa, in Spagna, dove però è lui è rimasto perché gli hanno comunicato che non poteva fare il suo ingresso a Tangeri. Mentre i suoi cari sono riusciti a proseguire il viaggio verso Tangeri,è stato informato dalle autorità portuali che non gli era permesso l’ingresso inpoiché risultava essere in una “lista nera”. Il giornalistaha spiegato sui social che questo divieto risale a un‘inchiesta del 2017, in cui aveva svelato un vasto giro di prostituzione minorile a Marrakech. Questo servizio giornalistico, trasmesso da Le Iene, ha causato la sua inclusione nella lista nera del re Muhammad VI, in quanto considerato responsabile di aver “infangato l’immagine del Paese”.