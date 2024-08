La cena si trasforma in discoteca non autorizzata nei guai noto stabilimento balneare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Forte dei Marmi (Lucca), 12 agosto 2024 – Avevanoto lain una serata da, con un grande viavai di avventori e musica a tutto volume fino a tarda notte. Per questo undi Forte dei Marmi rischia sia una maxi multa che la revoca della concessione. I fatti risalgono allo scorso fine settimana. Alle 2,10 del mattino di sabato, è stato il sindaco Bruno Murzi in persona a recarsi allo, accertando che, invece di una delle 40 cene autorizzate con musica di sottofondo, si stava svolgendo una festa da ballo con lazione del bagno stesso in un luogo di pubblico spettacolo.