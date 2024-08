Khelif mail della Fpi prima del match Diteci se Imane è uomo o donna

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

Le Olimpiadi di Parigi si sono concluse, ma resta ancora viva la polemica su, la pugile algerina che ha sconfitto l'italiana Angela Carini, in seguito all'abbandono deldopo pochi secondi dall'inizio, a causa dei pesanti colpi subiti. Nel marzo 2023 la Federazione italiana di pugilato (Fpi) spinse l'International Boxing Association (Iba) a sottoporrea test genetici per capire se la pugile algerina, oggi campionessa olimpica, fosse. Chiesti anche da altre nazioni, quei test (rivelatesi poi irregolari) portarono - riporta Il CorriereSera - all'espulsione didai Mondiali di Nuova Delhi nella categoria dove gareggiava anche Angela Carini. A Giochi iniziati, unadel 31 luglio dimostra come la Fpi cercò informazioni sensibili sull'algerina a 24 ore dalcon la Carini.