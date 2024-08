Inter ottime notizie sul fronte infortuni tranne per uno | gli aggiornamenti – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

L'Inter arriverà alla prima prova della stagione di Serie A 2024-2025, contro il Genoa, senza un calciatore che sarà sicuramente ai box: buone notizie sul fronte degli altri. L'Inter può tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni fisiche di alcuni dei calciatori che si sono infortunati nel precampionato estivo. Nello specifico, come riportato da Sport Mediaset, Hakan Calhanoglu, Mehdi Taremi e Marko Arnautović hanno svolto una buona parte dell'allenamento coi compagni. Per tutti e tre è previsto il rientro in gruppo a pieno regime nella giornata di domani 13 agosto. Diverso è il discorso per quanto riguarda le condizioni di Stefan De Vrij, che non ci sarà sicuramente per la prima di Serie A contro il Genoa.